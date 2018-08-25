İşçilerin kaldığı ev küle döndü

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Gazi Yasin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan S. İsimli vatandaşa ait işçilerin kaldığı tek katlı evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde kalan İlyas H. isimli işçinin uyuduğu sırada çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay erine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürülebildi. Ev kullanılamaz hale gelirken yanan evden son anda çıkan İlyas H., yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İlyas H. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA