Denizli’de, işe gitmek için otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan tekstil işçisi kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesi Denizli-İzmir Karayolu Anemon Otel önünde meydana geldi. Güney ilçesinden gelen Fatma Çetmen (40), çalıştığı fabrikaya gitmek için karayolunun kenarında otobüsten indi. Yolun karşısına geçmek isteyen Çetmen, yolun ortasına geldiği sırada Abdullah Yasin Ç.’nin kullandığı 20 H 3534 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çetmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik polisleri yolda önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı. Çetmen'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Abdullah Yasin Ç. gözaltına alındı. İHA
İşe giderken otomobilin altında kaldı
Denizli’de, işe gitmek için otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan tekstil işçisi kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
09 Mart 2017 Perşembe 15:35
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