Işık ihlali öldürüyordu

Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile, belediye otobüsü çarptı. Kaza, Beşiktaş Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. Otobüs sürücüsü Mustafa Şengül, 34 KC 5697 plakalı 41E Ayazağa-Kabataş hat numaralı otobüs ile seferini bitirdi. Şengül, Beşiktaş’tan Zincirlikuyu istikametinde kavşağa geldiği esnada Aylin İlayda Şen (27) otomobiliyle kırmızı ışıkta geçmek istedi.

Ancak otobüsü durduramayan Şengül, Şen’in aracına çarptı. Kaza sonucu ters yöne döndükten sonra sürüklenerek refüje çıkan otomobilin içerisindeki Şen sıkıştı. Otobüs sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, sıkışan kadını kurtarmak için çalışmalara başladı. Polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

'Gözyaşlarına boğuldu'

Kadını kurtarma çalışmaları devam ettiği esnada otomobilde bulunan Şen’in kuzeni Emek Çalışır (17) ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın şokuna giren genç kız, çalışmalar sürdüğü esnada gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan genç kız ardından ambulansa bindirildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yaralı Şen, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansa götürülen Şen, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

'Kırmızı ışık ona yanıyordu'

Otobüs şoförü Mustafa Şengül, “Yoldan düz gelirken yeşil bana yanıyordu. Orta şeritteydim, kadın sürücü bir anda önümden geçmeye kalktı.

Ben de haliyle aracı durduramadım. Yeşil bana, kırmızı ise ona yanıyordu. O şekilde dönmeye çalıştı. Araçta yolcu yoktu, 1 kişi yaralandı” dedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA