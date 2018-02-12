Işıklarda trafik kazası: 4 yaralı

D-100 Karayolu Hendek ilçesi Küçük Sanayii sitesi ışıklarında Volkan B. idaresinde ki 67 LG 235 plakalı panelvan araç aynı yönde seyreden Yaşar S., idaresindeki 67 TY 172 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Furkan B. (4), Yusuf B. (1) ikisi çocuk, Şerife B. (58) ve Ayşe B. (38) ikisi bayan olmak üzere dört kişi yaralandı. Yaralanan dört kişi sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası D-100 karayolunda trafik akışı kontrollü bir şekilde yan yoldan verilirken, kaza yeri Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.