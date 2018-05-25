İskeleden düşen işçi kurtarılamadı

Ceyhan Serbest Bölgede faaliyet gösteren bir firmanın inşaatında çalışan Hasan Gümüş (44) iskeleden düştü. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi kaldırılan Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Gümüş’ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde toprağa verilecek.