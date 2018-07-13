İskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi

Olay, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanın dış cephe tadilatı sırasında meydana geldi. Apartmanın 5. katına kadar kurulan iskelede çalışan Pakistan uyruklu Resit Nesi (25), bir anda dengesini kaybederek 14 metre yüksekten kaldırıma düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pakistan uyruklu genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.