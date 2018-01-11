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İsrail havayollarından farkı yok

Türk Hava Yolları (THY) 2017 yılında İsrail'e ve oradan başka ülkelere 1 milyondan fazla yolcu taşıdı.

11 Ocak 2018 Perşembe 16:15
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İsrail havayollarından farkı yok

İsrail'de en çok yolcu taşıyan yabancı havayolu şirketi unvanını bu yıl da koruyan THY yeni bir rekora daha imza attı. İsrail'in kendi havayolu şirketi olan El-Al Havayolları haricinde ülkede faaliyet gösteren ve yolcu sayısı bir milyonu geçen ilk şirket THY oldu.

 İsrail Havayolları Otoritesinin yayımladığı verilere göre, THY 2017'de İsrail'e ve İsrail'den başka ülkelere 1 milyon 18 bin 555 yolcu taşıdı.

THY'nin 2016'da taşıdığı yolcu sayısı ise 929 bin 838 olarak gerçekleşmişti. THY'nin, İstanbul'dan İsrail'in tek uluslararası havalimanı olan Tel Aviv Ben Gurion'a günde 9 seferi bulunuyor. Bu seferlerden biri Sabiha Gökçen'den sekizi ise Atatürk havalimanından gerçekleşiyor.

THY yolcularının Kudüs'e kolay erişimini sağlayabilmesi için İstanbul-Tel Aviv arasındaki seferlerde tur firmalarına indirim yapmıştı.

Türkiye'den Mecid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'e havayolu ile gidebilmek için İsrail kontrolündeki Tel Aviv Ben Gurion havalimanını kullanmak gerekiyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İsrailTürkiyeKudüsMescid-i AksaTHY
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