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İşsizliğin fotoğrafı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde konteynerde ailesiyle birlikte yaşayan bir kadın iş kurasında ismi çıkmayınca konteyneri yaktı

26 Eylül 2017 Salı 16:55
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İşsizliğin fotoğrafı

2 Mart tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle konteynerde yaşamını sürdüren Güler A. isimli kadın, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda 9 ay süreyle çalışacak kilerin seçildiği İşkur kurasına katıldı. Kurada ismi çıkmayan Güler A. yaşadığı konteyner evi yaktı. Samsat merkez Kale Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü.

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AdıyamanSamsatKonteynerKadınKura
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