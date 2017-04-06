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İstanbul Adliyesi karıştı

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturmada tutuklanan avukatlar için İstanbul Adliyesi’nde eylem yapan bir grup avukata polis müdahale etti. Müdahale sonucu 8 avukat gözaltına alındı

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İstanbul Adliyesi karıştı
Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturmada tutuklanan avukat Akın Atalay, Bülent Utku ve Mehmet Kemal Güngör için İstanbul Adliyesi’nde eylem yapan bir grup avukata polis müdahale etti. Çevik Kuvvet polislerinin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede bazı avukatlar yaralanırken, 8 avukat gözaltına alındı. 
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın 3’üncü katında bulunan Atrium alanında bir grup avukat, Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturmada tutuklanan avukat Akın Atalay, Bülent Utku ve Mehmet Kemal Güngör’ün tutukluluk hallerinin sona ermesi için saat 11.00 sıralarında oturma eylemi yaptı. “Savunmaya özgürlük” yazılı pankartların taşındığı eyleme bazı milletvekilleri de destek verdi. Emniyet mensupları tarafından avukatlara eylemlerinin sonlandırılması çağrısı yapıldı. Ancak avukatlar oturma eylemine saat 13.00’e kadar devam edeceklerini belirtti. Avukatların bir polis müdürünün yaptığı son çağrıyı da kabul etmemeleri üzerine adliye binasına Çevik Kuvvet polisleri girdi. Polisler ile avukatlar arasında yaşanan sözlü müzakerenin sonuç vermemesi sonucu yaşanan arbedede bazı avukatlar ile bir polis memuru yaralandı. Dışarıya çıkarılan avukatlar daha sonra birkaç kez daha adliye içine girerek eylemlerini sürdürmek istedi. Ancak polis avukatlara yeniden müdahale etti. Adliye binasının dışına da taşan arbede sonrası Kıvanç Kayaoğlu, Diren Yeşil, Özge Serdar, Sevinç Sarıkaya, Kemal Aytaç, Erkan Ünüvar, Hatice Nur Gök ve İsmail Anıl Başoğlu isimli 8 avukat gözaltına alındı. İHA
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