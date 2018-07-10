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İstanbul adliyesinde tekmeler havada uçuştu

İstanbul Adliyesi'nde görülen bir duruşma sonrası taraflar birbirine girdi. Bir anda adliye koridorlarını karıştıran kavgaya kadınlar da karıştı

10 Temmuz 2018 Salı 17:42
İstanbul adliyesinde tekmeler havada uçuştu

O anlar kameralara da yansıdı. İstanbul Adliyesi 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşma sonrasında kavga çıktı. Davaya taraf olanların birbirine girmesiyle büyüyen kavga, adliye koridorların karıştırdı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme tokat ve yumruklar havada uçuştu. Bazı kadınların kavga sırasında yere düştüğü görüldü. Araya giren güvenlik görevlileri tarafları güçlükle ayırdı. Adliye koridorlarını karıştıran kavga, kameralara da saniye saniye yansıdı.

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