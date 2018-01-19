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İstanbul'da 5 bine yakın işletmeye ceza

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün gıda denetimleri devam ediyor. Yapılan denetimlerde; mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 4 bin 623 işletmeye 20 milyon 171 bin 260 TL idari para cezası kesildi.

19 Ocak 2018 Cuma 16:02
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İstanbul'da 5 bine yakın işletmeye ceza

2017 yılında yapılan denetimlerde; 28 bin 161 üretim yeri, 77 bin 272 satış yeri, 76 bin 716 toplu tüketim yeri ve 2 bin 586 karma işyeri olmak üzere; toplam 184 bin 735 gıda işletmesinde resmi kontroller yapıldı.

Yapılan denetimlerde; mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 4 bin 623 işletmeye 20 milyon 171 bin 260 TL idari para cezası kesildi. 288 işletme faaliyetten men edilirken, toplam 48 işyeri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Denetimlerin 2018 yılı boyunca da süreceğini vurgulayan İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ruhsatsız ve sağlığa aykırı şekilde üretim yapan imalathanelere hiçbir zaman fırsat verilmeyeceğini söyledi.

Gıda üretimi yapacak her firmanın belirlenen kurallara uymak ve bu koşullarda üretimlerini yapmak zorunda olduğunun altını çizen Karaca “Halkımızın sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla, İl Müdürlüğümüzce gıda denetimlerine büyük önem vermekteyiz. Bu konuda gerek 174 Alo Gıda hattı veya diğer tüm bize ulaşan ihbarları da zamanında değerlendirerek gereğini yapmaktayız. Gıda Kontrol Ekiplerimizce yapılan bu denetimlerin sonuçları, her ay düzenli olarak kurumumuzun internet sitesinden de yayınlanmakta olup, kontrollerimiz 7 gün 24 saat esasına göre devam edecektir” dedi.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDenetimGıdaCeza
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