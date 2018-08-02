İstanbul'da 6 ayda 272 bin kişi taşındı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in teknolojiye yaptığı yatırımlarla anlık olarak izlediği abonelerinin başvuru ve ikamet bilgilerini baz alarak hazırladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi’ raporu; mega kentteki toplam taşınma hareketi, kentsel dönüşüm ve yabancıların talebinin yanı sıra bu kez İstanbul Avrupa Yakası’ndaki ilçelerde ev sahipliği durumu ve ilçe sakinlerinin ‘memleketlerini’ de ortaya koydu.

Sektörde bir ilk olarak 2016 yılından itibaren düzenli olarak açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi raporuna göre 2018 yılının ilk altı ayında toplam taşınma hareketi 272 bini aştı.

Bu taşınma hareketinin 201 bin 554’ü ikinci el gayrimenkullerde yaşanırken ilk yarıda 70 bin 520 gayrimenkulün kapısı da ilk kez açıldı.

İlk yarıda en hareketli bölge yine 43 bin 381 taşınma ile Esenyurt oldu. Esenyurt’u Küçükçekmece ve Fatih izlerken Çatalca en son sırada yer aldı.

Kentsel dönüşümde Gaziosmanpaşa önde

CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından Şubat 2016’dan itibaren takip edilen konut yıkım istatistikleri de yılın ilk yarısında kentsel dönüşümde kat edilen yolu ortaya koydu.

2018 yılının ilk altı ayında kentsel dönüşüm nedeniyle 11 bin 217 abone, tahliye talebinde bulundu. Kentsel dönüşümde Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Küçükçekmece öne çıktı.

Kentsel dönüşüm çerçevesinde 2018’in ilk yarısında tahliye edilen 11 bin 217 aboneliğin 6 bin 799’u mesken, 4 bin 393’ü ticarethane, 25’i ise sanayi tesisi oldu.

Yabancı abone sayısı da arttı

Turizm sektörü yılın ilk altı ayında rekorlara imza atarken sektörde yaşanan hareket, İstanbul Avrupa Yakası’nda yabancı abone sayısında da kendini gösterdi.

2017 yılının ilk altı ayında 20 bin yabancı abone kayıt yaptırmıştı. Bu yıl ise söz konusu rakam yüzde 16,4’lük artışla 23 bin 350’ye ulaştı.

İlk yarıda en büyük hareket Mayıs ayında yaşandı. İlçe bazında bakıldığında İstanbullulardan sonra Sivaslıların yoğunluğu dikkat çekiyor.

Nüfus yoğunluğu olarak Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Çatalca, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de Sivaslılar ikinci sırada. Sultangazi’de ise Sivaslılar yüzde 10.48 ile İstanbulluların da önünde yer alıyor.

Yine rapora göre Bakırköy ve Fatih’te Malatyalılar; Bayrampaşa, Esenler ve Gaziosmanpaşa’da Kastamonulular; Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri’de Tokatlılar; Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Güngören’de Trabzonlular; Beyoğlu ve Zeytinburnu’nda Giresunlular; Arnavutköy’de Erzurumlular; Beşiktaş’ta İzmirliler; Esenyurt’ta ise Ardahanlılar ikinci sırada bulunuyor.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL