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İstanbul'da bomba paniği

İstanbul Esenler'de bir ilkokulun arka bahçesinde görevlilerin toprağa gömülü bir cisim bulması paniğe neden oldu

11 Mayıs 2018 Cuma 15:06
İstanbul'da bomba paniği

İstanbul Esenler'de bir ilkokulun arka bahçesinde görevlilerin toprağa gömülü bir cisim bulması paniğe neden oldu.

Polis ekipleri öğrencileri okuldan dışarı çıkarırken, bomba imha uzmanları inceleme başlattı. Esenler Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nun arka bahçesinde okul görevlileri toprağa gömülü bir cisim fark etti. Okula polis çağrılırken, öğrenciler okuldan dışarı çıkarıldı.

Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik şeridi çekerken, okula bomba imha uzmanları çağrıldı. Okul tamamen boşaltılırken, veliler okula akın etti. Veliler panikle çocuklarını okuldan alırken, polis inceleme başlattı. Yapılan inceleme neticesinde bulunan cismin el bombası olduğu ortaya çıktı.

El bombasının okulun 2005 yılındaki inşaatı sırasında askeriye bölgeden alınan hafriyatın bahçeye dökülmesi sırasında düştüğü tahmini üzerinde duruluyor. Polis el bombasının piminin de olmadığını belirledi. Öte yandan el bombasının bir öğretmenin bulduğu ve geri dönüşüm kutusuna koyup polise haber verdiği belirtildi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 11.05.2018 18:06
Anahtar Kelimeler:
OkulPanikBombaİstanbul
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