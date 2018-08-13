Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92093
ALTIN
264.955
DOLAR
6.8661
STERLİN
8.5461
EURO
7.8427

İstanbul'da hırsızlık operasyonu

Beykoz, Üsküdar ve Beşiktaş'ta lüks sitelerdeki villalardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 11 kişi yakalandı. Bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları bildirilen şüphelilerin çaldıkları paralarla lüks mekanlarda eğlendikleri, grubun elebaşının ise estetik ameliyat yaptırdığı iddia edildi

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:46
İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İstanbul'da, lüks villalardan yaklaşık 2,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nisan ayından bu yana Beykoz, Üsküdar ve Beşiktaş'ta lüks sitelerdeki villalardan yapılan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sitelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve suç delillerini inceleyen ekipler, hırsızların kullandığı lüks araçların plakalarının sahte olduğunu belirledi. Çalışmalar sonucunda, hırsızlık yapan suç örgütünün elebaşının M.M.A. olduğu ve emniyette hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, M.M.A'nın da arasında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Operasyonda, hırsızlıkta kullanılan sahte plakalı 2 araç, villalardan çalınan ziynet eşyaları ve elektronik eşyalar, hırsızlıkta kullanılan eldivenler, maskeler ele geçirildi.

Zanlıların, çaldıkları lüks araçlara sahte plaka takarak lüks sitelere girdikleri, villalarda bulunan değerli eşyalar ile çelik kasalardaki para ve mücevherleri aldıkları, açamadıkları çelik kasaları araca yükleyip götürdükleri, bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları bildirildi.

Bu arada, şüphelilerin çaldıkları paralarla lüks mekanlarda eğlendikleri, grubun elebaşının ise estetik ameliyat yaptırdığı iddia edildi. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Hasta almaya giderken hastanelik oldular
Hasta almaya giderken hastanelik oldular
Dereye uçan araçta bir aile yok oldu
Dereye uçan araçta bir aile yok oldu
Yeni evli çifti kaza ayırdı
Yeni evli çifti kaza ayırdı
Fındık işçileri uçuruma yuvarlandı  3 ÖLÜ
Fındık işçileri uçuruma yuvarlandı  3 ÖLÜ
At binicisini kuyuya attı  
At binicisini kuyuya attı  
Ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı  
Ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı  
FSM Köprüsü girişinde zincirleme kaza
FSM Köprüsü girişinde zincirleme kaza
Zehir tacirlerine büyük darbe
Zehir tacirlerine büyük darbe
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim