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İstanbul'da İran protestosu

Bir grup İranlı, ülkedeki hükümetin politikalarını protesto etti.

07 Ocak 2018 Pazar 16:06
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İstanbul'da İran protestosu

İran'ın Cağaloğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanmak isteyen gruptakilere polis izin vermedi. Bunun üzerine bir bankanın Nuruosmaniye Şubesi önünde bir araya gelen grup, İran hükümetinin politikalarını protesto eden sloganlar attı.

İran Yazarlar Derneği Üyesi Behruz Arapzade, burada yaptığı açıklamada, İran'da insanların 70'ten fazla ilde sokaklara çıkarak 'açız' dediklerini söyledi.

Ülkede ekonominin yanı sıra başka sorunlar da olduğunu dile getiren Arapzade, "Kitap, yazı yazdık sansürlediniz, konuştuk susturdunuz. Şu anda 6 milyon insan İran'dan kaçma durumunda kalmış. Neden?" diye konuştu. Gruptakiler, açıklamanın ardından sloganlar atarak olaysız dağıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulİran
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