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İstanbul'da kamyon terörü

İstanbul'da kamyonlar ölüm saçmaya devam ediyor. Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına kamyon çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

27 Şubat 2018 Salı 17:54
İstanbul'da kamyon terörü

Kağıthane’de yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına kamyon çarptı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını yitirdi. Olay, Kağıthane Cendere Caddesi üzerindeki Ayazma Caddesi yol ayrımında meydana geldi.

76 yaşındaki Fatma Özcan evinden çıkarak pazara doğru yola koyuldu. Yol ayrımına gelen yaşlı kadın, cadde üzerine geldiğinde yolun karşısına geçmek istedi. O esnada Seyrantepe istikametine seyir halinde olan Yakup Çakır idaresindeki 18 LA 355 plakalı nakliyat kamyonu Özcan’a çaptı. Çarpma sonucu yere savrulan kadın ağır yaralandı.

Sürücü gözaltına alındı

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak ağır yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri, sürücü Çakır’ı gözaltına alarak ifadesini almak üzere Sadabad Polis Merkezine götürdü. Kamyon ise çekiciyle emniyet otoparkına çekildi. Olay yerinde inceleme yapan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKamyonKağıthaneKadınAmbulansHastane
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