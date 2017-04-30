GEM TV'nin sahibi İran uyruklu İngiliz vatandaşı Saeed Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağı Maslak'ta öldürüldü. Araca kurşun yağdıran saldırganların kullandığı cip ise ateşe verilmiş olarak bulundu. Olay, önceki akşam Maslak'ta meydana geldi.
İran uyruklu İngiltere vatandaşı Saeed Karimian'ın aracı seyir halindeyken başka bir araçla önü kesildi. Otomobilden inen iki kişi peş peşe ateş etti. Dubai merkezli ve Farsça yayın yapan GEM TV isimli eğlence ve dizi şirketi sahibi Saeed Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağı olay yerinde hayatını kaybetti.
İstanbul'da kanlı infaz
İstanbul Sarıyer'de İranlı medya patronu Saeed Karimian'ın içinde bulunduğu lüks otomobil, uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tutuldu. Karimian ve yanında bulunan iş ortağı hayatını kaybetti
30 Nisan 2017 Pazar 15:00
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GEM TV'nin sahibi İran uyruklu İngiliz vatandaşı Saeed Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağı Maslak'ta öldürüldü. Araca kurşun yağdıran saldırganların kullandığı cip ise ateşe verilmiş olarak bulundu. Olay, önceki akşam Maslak'ta meydana geldi.