İstanbul'da kanlı infaz

GEM TV'nin sahibi İran uyruklu İngiliz vatandaşı Saeed Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağı Maslak'ta öldürüldü. Araca kurşun yağdıran saldırganların kullandığı cip ise ateşe verilmiş olarak bulundu. Olay, önceki akşam Maslak'ta meydana geldi.



İran uyruklu İngiltere vatandaşı Saeed Karimian'ın aracı seyir halindeyken başka bir araçla önü kesildi. Otomobilden inen iki kişi peş peşe ateş etti. Dubai merkezli ve Farsça yayın yapan GEM TV isimli eğlence ve dizi şirketi sahibi Saeed Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağı olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırganlar çarşaflı

Asayiş şube cinayet masası ekipleri, Türk dizilerinin Ortadoğu'da satış hakkını elinde bulunduran GEM TV'nin sahibinin öldürülmesiyle ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Saldırganların çarşaflı oldukları belirlendi. Ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini topladı. Saldırganlara ait cip Kemerburgaz yolunda ateşe verilmiş olarak yanarken bulundu.

Cinayetin asıl nedeni araştırılıyor

Olay yeri inceleme ekipleri, şerit çekerek araç üzerinde incelemelerde bulundu. Polis, olayın aydınlatılması için çevrede bulunan güvenlik kamerasına ait kayıtları incelemeye aldı. Öte yandan, aynı caddeden geçen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, olay yerinde durarak yetkililerden bilgi aldı. Genç, aldığı ilk bilgilere göre olayın alacak, verecek meselesinden kaynaklandığını belirtti.



BBC'nin İran muhabiri Jiyar Gol ise bazı kesimlerin cinayetin ardında İran istihbaratının olduğunu düşündüğünü belirtti. Karimian İran aleyhinde propaganda yaymaktan ülkesinde gıyabında yargılanmış ve 6 yıl hapis cezası almıştı. GEM TV Batılı televizyon şovlarını Farsça dublajlayarak İran'da uydu vasıtasıyla yayınlıyordu.