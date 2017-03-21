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İstanbul'da kiralar yüzde 25 geriledi!

İstanbul'daki kira oranlarını değerlendiren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kira fiyatlarının İstanbul genelinde yüzde 25 gerilediğini belirtti.

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İstanbul'da kiralar yüzde 25 geriledi!

İstanbul'da çok sayıda kiralık daire bulunduğunu ifade ederek, Beşiktaş'ta geçen yıl 2 bin 500 lira olan bir daireyi, artık 2 bin ila 2 bin 200 lira arasında bulmanın mümkün olduğunu söyledi. Aşa, "Daha önce bin 200 lira olan evler, şu anda bin liraya kiralanabilirken, bin 100 lira olanlar 900 liraya indi. Zaten düşük fiyatlı olan kiralarda da yüzde 5-10 indirim oldu" dedi.

Aşa, satılık ev fiyatlarıyla da ilgili bilgi verirken kiralamalar hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Fatih'te geçen yıl 2 bin liraya tutamadığın evi şu anda bin liraya tutuyorsun. Bu aynı şekilde birçok semtte geçerli. Bağdat Caddesi'nde 4 bin liraya tutamadığın evi, şu anda 3 bin liraya tutuyorsun. Ancak vatandaş çok daha lüks, çok daha yüksek bedelli evleri çok ucuza tutamıyor tabii ki... Neticede belli bir alt limit var. Hiçbir yerde 500-600 liraya ev yok. Olsa da uzak lokasyonlarda var. Ancak daha önce bin 200 lira olan evler, şu anda bin liraya kiralanabilirken, bin 100 lira olanlar 900 liraya indi. Zaten düşük fiyatlı olan kiralarda da yüzde 5-10 indirim oldu."

HABER MERKEZİ

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