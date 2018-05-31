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İstanbul'da taksici terörü

Gaziosmanpaşa’da kendisini durduran polis memurunun evraklarını kontrol etmesine izin vermeyen taksi şoförü adeta terör estirdi

31 Mayıs 2018 Perşembe 15:35
İstanbul'da taksici terörü

Memura hakaretler ederek küfürler savuran şahıs, vatandaşların araya gitmesiyle uzaklaştı. Olay, Gaziosmanpaşa Meydanı’nda meydana geldi. Öğle saatlerinde meydanda polis memuru, henüz bilinmeyen bir nedenle bir taksinin evraklarını kontrol etmek istedi.

Ancak taksi şoförü evraklarını vermeyerek memurla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine memura hakaretler ederek küfürler yağdıran şahıs, vatandaşların araya girmesine rağmen susmadı. Memurun yaklaşıp konuşmaya çalıştığı şahıs, aracına binip giderken bile küfür etmeyi sürdürdü. O anlar ise kameralarda yansıdı.

İHA

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