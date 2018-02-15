Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116226
ALTIN
163.943
DOLAR
3.7702
STERLİN
5.2999
EURO
4.7077

İstanbul diye Erzurum'da bıraktılar

Erzurum’un Horasan ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna bırakılan 50 kaçak göçmen E-80 karayolunda yürürken polis tarafından durduruldu

15 Şubat 2018 Perşembe 18:27
İstanbul diye Erzurum'da bıraktılar

Kaçak göçmenlerin İstanbul diye Erzurum’a bırakıldıkları tespit edildi. E-80 karayolu kenarından Köprüköy istikametine doğru toplu halde yürüyen kişileri gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.Karayoluna gelen polis ekipleri 50 kişinin yurda kaçak yollarla giriş yaptığını tespit etti. Yapılan kimlik kontrolünde şahısların Afgan uyruklu olduğu belirlendi.

Horasan’a 5 kilometre uzaklıkta indirilen 50 kaçak göçmenin çalışmak için İstanbul'a gitmek istedikleri ve kamyon şoförünün 'İstanbul burası' diyerek göçmenleri Horasan’a bıraktığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
ErzurumHorosanAkaryakıtIstasyonPolisGöçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
350 polisle dev operasyon
350 polisle dev operasyon
Otomobil bomba gibi patladı
Otomobil bomba gibi patladı
Patlayıcılar yerinde imha edildi
Patlayıcılar yerinde imha edildi
2 kaza ikisi de aşırı hızdan   3 ÖLÜ 6 YARALI
2 kaza ikisi de aşırı hızdan   3 ÖLÜ 6 YARALI
Sobadan çıkan yangın 3 evi kül etti
Sobadan çıkan yangın 3 evi kül etti
8 öğrenci şekerden zehirlendi
8 öğrenci şekerden zehirlendi
Denizli’de baba dehşet saçtı
Denizli’de baba dehşet saçtı
Kapıkule'de 'Bitcoin' operasyonu
Kapıkule'de 'Bitcoin' operasyonu
Çaykur'dan savunma
Çaykur'dan savunma

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim