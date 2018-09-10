İstanbul polisinden okul denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirleri aldı.

Bu kapsamda, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda tüm şube ve ilçelerde, emniyet müdürlüklerine bağlı personelin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde, okulların yanı sıra, 39 ilçenin giriş ve çıkış noktalarında, vapur iskelelerinde, metro, metrobüs, otobüs ve minibüs durakları ile halkın yoğun olduğu meydanlarda 9 bin 500 polis ve 850 ekibin katılımıyla kontrol ve denetimler yapıldı.

Uygulamaya 2 polis helikopteri havadan ve 9 polis botu da denizden destek verdi. Mobil Okul Timleri (MOT) riskli okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

AA