İstanbul'u kana bulayacaklardı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK 'nın İstanbul'da bombalı araçla saldırı düzenleyeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler çalışma kapsamında sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan hesapları da takibe aldı. Polis ekipleri, sosyal medya üzerinden propaganda yapan Suriye uyruklu M.K.A. ve S.K.A isimli iki kardeşin kimliğini tespit ederek harekete geçti. 5 Mart Pazar günü şüphelilerin Arnavutköy'de kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında M.K.A.(22) ve S.K.A.(19) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda ve sosyal medya hesaplarına yönelik yapılan incelemelerde, M.K.A.' nın bir terör yöneticisiyle İstanbul'da bir saldırı hazırlığı hakkında konuştuğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K.A. ve S.K.A. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. M.K.A. ile terör örgütü PKK yöneticisiyle arasında geçen konuşma şöyle:

Örgüt Yöneticisi : Napcaz heval 1 ay sonra

M.K.A.: evet

Örgüt Yöneticisi: Heval napcaz, canlı bomba mı silahlı saldır mı ney heval Cihan heval

M.K.A.: canlı bomba

Örgüt Yöneticisi: nerede heval heyecanlandım heval nerede olacak nereye olacak heval ekser kanımı akacak