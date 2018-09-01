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İstanbul'un enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odas (İTO) verilerine göre, İstanbul'da Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2.23, toptan fiyatlar ise yüzde 3.80 arttı

01 Eylül 2018 Cumartesi 18:03
İstanbul'un enflasyonu açıklandı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar ise yüzde 14.99, toptan fiyatlar yüzde 21.47 arttı. Perakende fiyatlar, Ağustos ayında  bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 10.81, ev eşyası harcamalarında yüzde 6.58, konut harcamalarında yüzde 4.21, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2.05, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1.49, gıda harcamalarında yüzde 0.71 artış gösterirken, giyim harcamalarında yüzde 3.63 azalış gerçekleşti.

Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi. Ağustos 2018’de toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre madenler grubunda yüzde 25.52, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11.94, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 5.63, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4.34, mensucat grubunda yüzde 2.37, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.14 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda maddeleri grubunda ise yüzde 0.98 azalış gerçekleşti.

AA

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