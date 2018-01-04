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İstanbul'un FETÖ bilançosu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi ile çeşitli "kumpas" dosyalarını içeren soruşturmalar sonucunda açılan dava sayısı 2 bin 268'e yükselirken, bu davalar kapsamında 13 bin 261 sanık yargılanıyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:58
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İstanbul'un FETÖ bilançosu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik elde edilen deliller ve ifadeler ışığında yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Terör örgütünün faaliyetlerinin açığa çıkarılarak sonlandırılması, üyelerinin de yargı önünde hesap vermesi amacıyla yürütülen çalışmalar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından daha da hız kazandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli savcılarca, terör örgütünün darbe girişimi faaliyetleri ile darbe kalkışmasının haricindeki eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturmaların tamamlanmasıyla birçok dava açıldı.

Bu kapsamda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hızlanan soruşturmalar neticesinde, FETÖ'nün darbe kalkışmasına ilişkin 41 davanın da arasında bulunduğu örgütün medya, avukatlık, finans, akademi, emniyet, mülkiye ve yargı yapılanması ile "Ergenekon", "Balyoz", "futbolda şike" ve "ıslak imza" gibi kumpas dosyalarıyla birlikte açılan toplam dava sayısı, 2 bin 268'e yükseldi. Darbe dosyalarında 2 bin 898 sanık yer alırken, bunlardan bin 310'u tutuklu olarak yargılanıyor.

Bu davalarda darbe girişimine katılan 25 sanık ise firariler arasında yer alıyor. Bu kişiler arasında darbe girişiminin organize edildiği toplantılara katılan bazı generaller de bulunuyor.

6 eski general yargılanıyor

İstanbul'da 6 eski general ve 17 eski subayın yargılandığı ana darbe davasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, eski Albay Ahmet Zeki Gerehan, eski Kurmay Albay Onur Özden, eski Kurmay Albay Rıfkı Keser, eski Kurmay Albay Uzay Şahin, eski Kurmay Yarbay İrfan Arat, eski Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve eski Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, darbe girişimi öncesi ve sırasında kritik görevleri üstenip darbenin önlenmesi üzerine kaçanlar arasında yer alıyor.

 Bu arada, darbe davalarından 9'unda karar verilirken, diğer 32 davada ise yargılama işlemi sürüyor. Darbe dosyalarının haricinde İstanbul'da açılan 2 bin 227 davada, 10 bin 363 kişi, ''silahlı terör örgütü FETÖ yöneticisi veya üyesi olmak'' suçlarından yargılanıyor.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFetö
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