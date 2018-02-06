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İstanbul'un nüfusu 129 ülkeyi geçti

Türkiye nüfusunun yüzde 18.6’sını barındıran İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile Türkiye’de nüfusu en yoğun il olarak zirveye otururken, dünyada 201 ülkeden 129’unu geri bıraktı.

06 Şubat 2018 Salı 11:37
İstanbul'un nüfusu 129 ülkeyi geçti

Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden derlediği bilgilere göre, nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul; Belçika, Yunanistan, Portekiz, İsveç ve Küba gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 129 ülkeyi geride bıraktı.

Geçen yıl 14 milyon 804 bin 116 olarak kayda geçen İstanbul nüfusu, bu yıl yüzde 1.5 artarak 15 milyon 29 bin 231 kişiye ulaştı.

Bu rakamlara bakıldığında, 11.4 milyon kişi ile Belçika, 11.2 milyon kişi ile Yunanistan, 10.3 milyon kişi ile Portekiz, 9.9 milyon kişi ile İsveç gibi ülkeler, nüfus bakımından İstanbul’un gerisinde kaldı.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
İstanbulNüfusDünya
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