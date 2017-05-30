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İstanbul’da 'cam silici' terörü

Kırmızı ışıkta bekleyen klasik otomobilin içerisindeki gelin ve damat, araçları izinsiz temizleyen cam silicilerin hedefi oldu. Para dolu zarfı alabilmek için hareket eden araca tutunarak giden cam silicinin hem kendi hem de araçtakilerin canını tehlikeye düşürdüğü o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

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İstanbul’da 'cam silici' terörü
İstanbul'da neredeyse her trafik ışığında adeta pusarak, kırmızı ışıkta bekleyen araçların camını izinsiz temizleyen cam silicilerin bu kez hedefi gelin ve damat oldu. Beşiktaş Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında duran klasik otomobili gören cam siliciler, para dolu zarf alabilmek için aracın yanına geldi. Dakikalarca zarf alabilmek için uğraşan cam siliciler, aldıkları zarfı yeterli bulmayınca yeniden aracın yanına geldi. Cam silici zarfı alabilmek için bu kez de yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden araca tutunarak yokuş aşağı bir süre gitti.
Cam silicilerin biri aracın peşinden koşmayı tercih ederken diğeri de araca tutunarak gitti. Cam silicinin hem kendi hem de araçtakilerin canını tehlikeye düşürdüğü o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Zarf uğruna canını hiçe sayan cam silici, trafiği de tehlikeye soktu. Kısa bir süre araca tutunarak ilerleyen cam silici daha sonra koşarak yoldan ayrıldı. İHA
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