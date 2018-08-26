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İstanbul’da can pazarı

TEM Otoyolu Etiler-Levent ayrımında kontrolden çıkan servis minibüsü devrilerek yan yattı. Minibüste 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Minibüsün lastiğinin eski ve yırtık olduğu, yolculuk esnasında ise 4 kez şişirildiği öğrenildi  

26 Ağustos 2018 Pazar 15:40
İstanbul’da can pazarı

Kurban Bayramı için gittikleri Amasya’dan dönen 18 kişinin bulunduğu servis minibüsü, lastiğinin eski ve yırtık olması nedeniyle patlayarak TEM Otoyolu Etiler-Levent ayrımlarımdan devrilerek yan yattı. Can pazarının yaşandığı kazada 4’ü çocuk 10 kişi yaralanırken, minibüsün lastiğinin yolculuk esnasında 4 kez şişirildiği öğrenildi.

İstanbul TEM Otoyolu Etiler-Levent yol ayrımı bağlantı yolunda Kurban Bayramı için gittikleri Amasya’dan dönen 18 kişinin bulunduğu Yılmaz Karakaya (58) idaresindeki 34 FY 5917 plakalı servis minibüsü iddiaya göre lastiğinin eski ve yırtık olması nedeniyle patladıktan sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonucu devrilen araçta bulunan 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Anneler gözyaşlarına boğuldu

Sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. İçerisinde yaralı çocukların da olduğu kazada, anneleri ve evlatları gözyaşlarına boğuldu. Öfkesine hakim olamayan bazı yaralılar ise basın mensuplarına tepki gösterdi. Trafik ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı yaralı ve yaralı yakınları ardından sedyeye konularak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı bazı çocuklara ise trafik polisleri yardım etti. Ayakkabısı kanlanan bir çocuğun sandaletini suyla yıkayan polis tekrardan ona giydirerek sakinleştirmeye çalıştı.

Minibüsün takla attığı o anlar ise güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, süratli olduğu görülen servis minibüsü kontrolden çıkarak devriliyor. Yan yatan araçtaki bazı yolcular ise dışarıya savruluyor. Kazayı gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar ise koşarak olay yerine gidiyor.

Lastiği yolda 4 kez şişirmişler

Öte yandan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kazayla ilgili olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemede minibüsün lastiklerinden birinin kışlık diğerinin ise yazlık olduğu öğrenildi. atlayan lastiğin ise eski ve yırtık olduğu, yolculuk esnasında ise havasının inmesi nedeniyle 4 kez şişirildiği öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İHA

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