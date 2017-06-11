İstanbul’da DEAŞ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 ilçede toplam 19 adrese operasyon gerçekleştirdi. Polisin sabaha karşı düzenlediği eş zamanlı baskınlarda daha önce örgütün Suriye kanadında yer alan ve çatışma bölgelerinde örgüt saflarında faaliyet gösterdiği iddia edilen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, bu silaha ait 29 adet fişek, 8 adet 9 mm çapında mermi, 1 adet kelepçe, çok sayıda örgütsel yayın ve doküman ile dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. İHA