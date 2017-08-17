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İstanbul’da elektronik sigara ticaretine darbe

İstanbul'da yasadışı elektronik sigara ve elektro likit ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 15 bin 848 adet elektronik sigara ve likidi ele geçirildi

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İstanbul’da elektronik sigara ticaretine darbe
İstanbul'da yasadışı elektronik sigara ve elektro likit ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 15 bin 848 adet elektronik sigara ve likidi ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, 11 Ağustos Cuma günü Fatih’te bir iş hanında 2 ayrı depoya gümrük kaçağı eşyaların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Her iki depoya yapılan eş zamanlı baskında elektronik sigara ve elektro likit ele geçirildi. Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 15 bin 848 adet elektronik sigara likidi ile birlikte 218 adet elektronik sigara ve 850 adet elektronik sigara aparatı ele geçirildi. Operasyonda M.A. ve T.Ö. adlı iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapılarak, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yasadışı ürünlere el konuldu. 
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