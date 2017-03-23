İstanbul’da günlük kiralık ev sahiplerine ceza yağdı

Özellikle terör örgütleri ve fuhuş çeteleri tarafından kullanılan günlük kiralık evlere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 39 ilçede uygulama yaptı. Uygulamada, 39 ilçede 2017 yılının ilk 3 ayında tespit edilen bin 210 günlük kiralık evin 550'si kapatıldı. 283'üne yaptırım uygulanan mekanların sahiplerine ise 2 milyon 22 bin 501 lira para cezası verildi. 193 ev ile ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi. Günlük evlerden 179'unun ise sisteme ‘konaklama yapılacak yer’ şeklinde kayıtlı olduğu, o nedenle bu adreslere herhangi bir işlem yapılmadığı ifade edildi.

En fazla Pendik’te var

Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda Adalar, Çatalca, Sarıyer, Bağcılar, Başakşehir, Ümraniye, Eyüp, Sultangazi, Beykoz ve Üsküdar'da günlük kiralık ev tespit edilmedi. Pendik, 395 yasadışı kiralık evle en fazla günlük kiralık dairenin bulunduğu ilçe olarak öne çıktı. Söz konusu kiralık evlerden 308'i mühürlenirken, 41 ev hakkında idari işlem yapıldı. Esenyurt'ta bulunan 305 kiralık evden 44'ünün kapatıldığı, 10'unun sisteme kayıtlı olduğu, 251 ev ile ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Polis, takibini yoğunlaştırıyor