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İstanbul’da haraç çetesi çökertildi

​​​​​​​İstanbul’da gece kulüpleriyle esnafı tehdit ve darp ederek haraç aldıkları iddia edilen organize suç örgütü üyesi 16 şahıs yakalandı. Elebaşılığını cezaevinde tutuklu bulunan Orhan K.’nin yaptığı çete üyeleri, adliyeye sevk edildi

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:23
İstanbul’da haraç çetesi çökertildi

Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de bulunan gece kulüpleriyle esnafı tehdit ve darp ederek haraç aldıkları iddia edilen organize suç örgütü üyesi 16 kişilik haraç çetesi çökertildi. Ağırlıklı olarak Büyükçekmece ve Beylikdüzü’ndeki restoran, eğlence mekanı ve gece kulüpleri ile esnaftan zorla para aldığı iddia edilen şebeke tespit edildi. Elebaşılığını cezaevinde tutuklu bulunan Orhan K.’nin yaptığı çeteye yönelik çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, teknik ve fiziki takip yöntemiyle zanlıları izlemeye aldı. ‘Tehditle haraç’, ‘yağma’, ‘yaralama’ ve ‘silah zoruyla senet imzalatma’ gibi olaylara karıştıkları iddia edilen çete üyesi 1’i kadın 16 şüpheli, 13 Ağustos Pazartesi günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda işledikleri suçlarda kullandıkları tabanca, bu silaha ait çok sayıda mermi, zorla imzalatılan senet ve bazı dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, şüpheliler polisteki 4 günlük gözaltı süresinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Çökertilen haraç çetesinin, eğlence mekanlarından ‘himaye’ adı altında haraç aldıkları yöntemler de gün yüzüne çıkarıldı. İleri sürülen suçlamalara göre, çete üyelerinin önce bazı eğlence mekanlarına giderek taşkınlık yapıp olay çıkardıkları, daha sonra da şebekenin diğer üyelerinin bu mekanlara girerek “Sizi bu adamlardan biz koruyacağız, ancak bize para ödeyeceksiniz” diyerek haraç aldıkları ortaya çıktı.

İHA

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