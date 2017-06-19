İstanbul’da kamyonet dehşeti





Kağıthane'de belediyenin tedbir almadan sadece şeritle kapattığı sokağa giremeyen kamyonet faciaya neden oldu. Kaza, geçtiğimiz Çarşamba saat 17.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Alemdar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Kağıthane Belediyesi, sokak üzerinde düzenleyeceği iftar programı nedeniyle şerit çekerek yolu araç trafiğine kapattı. Yolun kapatılmasının ardından sokağa, Ethem Midilli idaresindeki 39 AU 386 plakalı demir ve kum yüklü bir kamyonet girmek istedi. Ancak belediyenin şeritle kapatılması nedeniyle kamyonet, sokağa giremedi. Bunun üzerine sürücü Midilli el frenini çekerek, araçtan inip şeridi açmak istedi. Kağıthane'de belediyenin tedbir almadan sadece şeritle kapattığı sokağa giremeyen kamyonet faciaya neden oldu. Kaza, geçtiğimiz Çarşamba saat 17.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Alemdar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Kağıthane Belediyesi, sokak üzerinde düzenleyeceği iftar programı nedeniyle şerit çekerek yolu araç trafiğine kapattı. Yolun kapatılmasının ardından sokağa, Ethem Midilli idaresindeki 39 AU 386 plakalı demir ve kum yüklü bir kamyonet girmek istedi. Ancak belediyenin şeritle kapatılması nedeniyle kamyonet, sokağa giremedi. Bunun üzerine sürücü Midilli el frenini çekerek, araçtan inip şeridi açmak istedi.

Kamyonetin altında 50 metre sürüklendiler

Tam bu esnada kamyonetin kaydığını gören sürücü, bir anda aracı binerek durdurmaya çalıştı. Ancak kontrolden çıkan kamyonet, marketten çıkan Arzum İrem Çakmak (19) ve Efsanur Çakmak (11) kardeşleri altına alarak yaklaşık 50 metre sürükledi. Kamyonet sokak başındaki bir nakliyat kamyonetine çarparak durabildi. Kamyonetin kaydığı ve vatandaşların panik halde koştuğu o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonet sokağa girmeye çalışıyor. Bir süre sokak başından bekleyen kamyonet daha sonra geriye doğru kayıyor. Saniyeler sonra gerçekleşen kazayı duyan vatandaşlar koşarak olay yerine gidiyor.

Abla hastanede öldü, kardeşinin bacağı kırıldı

Kazanın ardından şoka giren sürücü Midilli, hızla kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı İrem’i ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, kardeşi Efsanur’u ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak kaza sonucu ağır yaralanan İrem Çakmak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Çakmak’ın ise kırılan bacağının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Sürücü Midilli ise kazadan dakikalar sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Abla, kardeşini kurtarmak için itiyor

Kazayı gören Hulusi Akın, “1 dakika önce oturduğum binanın içerisine girdim, arkasından bağırtı koptu. Dışarıya çıktığımız da kızın kendisini gördük. Tekerleğin altında sürüklenme yaşamış. Bu sürüklenmede iç kanamaya sebep olmuş. Ambulansla çok erken vakitte geldiler hastaneye kaldırdılar lakin kız, ağır yaralanmasından ötürü hastaneye hayatını kaybetti. Bunlar 2 kardeşler biri kız çocuğuydu. O park halindeki aracın altına savruluyor. Ablası da onu iteyim derken tekerleğin altında kalıyor ve sürükleniyor. Geri gelen kamyonet nakliye kamyonetin çarpıyor ve öyle duruyor. Tekerleğin altında kalan kızı kaza sonrası kamyoneti hareket ettirerek çıkartmışlar” dedi.

'Sokaklarda iftar mantıksızlıktır'

İftar yemeği verilecek olması nedeniyle ikindi vakti yolun kapatıldığını ifade eden Akın, “Belediyenin iftarı olması lazım. Sokağa şerit çekmişlerdi, kamyonet şoförü şeridi açmak için iniyor. El freninin çekiyor ama kamyonet çalışır vaziyetteydi. Ağırlığı sebebiyle kamyonet geriye doğru kayınca durduramıyor. Sonra diğer kamyonete çarparak durabiliyor. Sokağın kapatılması da mantıksız, yangın çıksa, hastalık olsa itfaiye ve ambulans nasıl girecek. Allah göstermesin büyük bir yangın çıksa o kadar insan içerisinde nasıl müdahale edeceksin. Burası Kağıthane Belediyesi’ne bağlı” diye konuştu.

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