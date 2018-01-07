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İstanbul’da narkotik operasyonu

Şişli’de önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri yüksek "marijuana" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda yastık içerisinde zulalanmış uyuşturucuları ‘Zorro’ isimli narkotik köpeği buldu

07 Ocak 2018 Pazar 17:13
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İstanbul’da narkotik operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliğine bağlı narko timleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şişli Eskişehir Mahallesi Marsık Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binaya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Özel Harekat polisleri belirlenen adreslere girmek için koçbaşı, levye ve balyoz kullandı. Aramalar sırasında polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. ‘Zorro’ isimli narkotik köpeği ile evlerde yapılan aramalarda yastıkların içerisinde zulalanmış ve satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda piyasada çok az miktarda bulunduğu öğrenilen ve maddi değeri yüksek olan 500 gram "marijuana" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silahlar evlerden çıktı

Operasyon kapsamında daha önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 393 gram ecstasy, 500 gram marijuana, 16 gram kokain, 5 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet silaha ait şarjör, 15 adet 9 milimetre fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet tüfeğe ait şarjör, 3 adet dolu kartuş, 1 adet uyuşturucu hap yapımında kullanılan makine, 1 adet hassas terazi ve 30 mililitre sıvı kimyasal madde ele geçirildi. Evlerde yapılan aramaların ardından uyuşturucu madde ve silahlara polis tarafından el koyulurken, operasyon kapsamında M.K. ve A.K. gözaltına alındı.
İHA

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ŞişliAdresOperasyonUyuşturucuMaddeZorro
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