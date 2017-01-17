İstanbul’da rehine operasyonu

Suriye uyruklu Farajallah K. (31), uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan ve Esenyurt'taki evini satışa çıkaran Yemenli iş adamı Ali Hüseyin S. (63) ile evini alma bahanesiyle irtibata geçti. Evi eşiyle de görmek istediğini belirten Farajallah K, Ali Hüseyin S. ile Esenyurt'taki bir sitenin önünde buluştu. Yemenli iş adamı buluşmaya 14 yaşındaki torunu A.R.S'yi de götürdü. Farajallah K. de beraberinde iki kişiyle sitenin önüne geldi. Bu sırada Farajallah K, silah tehdidiyle Ali Hüseyin S'yi kaçırmaya çalıştı. İş adamı olay yerinden koşarak uzaklaştı. Otomobilde bekleyen torunu ise şüpheliler tarafından kaçırıldı. Şüphelilerin, telefonla arayarak 3 milyon dolar karşılığında torununu bırakacaklarını söylemesi üzerine Ali Hüseyin S, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin Silivri Seymen köyünde olduğunu belirleyen polis, şüpheli Farajallah K. ve Muhammet Abdulnasır K'yi (26) otomobilde yakaladı. Şüphelilerin köyde bir villa kiraladığını tespit eden ekipler, buraya operasyon düzenledi. Operasyonda, A.R.S. kurtarıldı, dairedeki şüpheli Muhammet D. (26) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. AA



