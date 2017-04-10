İstanbul’da soba faciası

Arnavutköy Karabayır Mahallesi İştırak Sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Evin yandığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangın için söndürme çalışması başlattı. Yangını kısa sürede söndüren ekipler 5 kişilik bir ailenin yaşadığı eve girmeyi başardı. İtfaiye ekipleri, evden Baba Hatem İlçe, anne Nagihan İlçe ve 3 kardeşten birisi olan Celil İlçe'yi (7) yaralı olarak çıkardı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 kardeşten bir diğeri olan Sümeyye İlçe yangından yara almadan kurtulurken Talha İlçe isimli 11 yaşındaki talihsiz çocuk hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri Talha İlçe'nin cansız bedenini yanan evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

3 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı