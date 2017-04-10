İstanbul’da soba faciası

Arnavutköy Karabayır Mahallesi İştırak Sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Evin yandığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangın için söndürme çalışması başlattı. Yangını kısa sürede söndüren ekipler 5 kişilik bir ailenin yaşadığı eve girmeyi başardı. İtfaiye ekipleri, evden Baba Hatem İlçe, anne Nagihan İlçe ve 3 kardeşten birisi olan Celil İlçe'yi (7) yaralı olarak çıkardı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 kardeşten bir diğeri olan Sümeyye İlçe yangından yara almadan kurtulurken Talha İlçe isimli 11 yaşındaki talihsiz çocuk hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri Talha İlçe'nin cansız bedenini yanan evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
3 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı
Öte yandan Bilecik'te 3 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangında da 3 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı. Yangın, 3 katlı bir apartmanın zemin katında oturan Mesut Emine Yılmaz çiftinin evinde meydana geldi. Emine Yılmaz ocağa yemek koyduktan sonra oğlu Y.E.Y. (3) evdeyken yıkadığı çamaşırları asmak için balkona çıktı. Bu esnada salondan dumanların yükseldiğini gören kadın, yanan koltukları kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine genç anne 3 yaşındaki oğlunu kucağına alarak dışarı çıktı. Alevleri gören komşuları hemen ekiplere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Panik içinde yangını izleyen Emine Yılmaz ve küçük oğluna 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olası bir zehirlenmeye kaşı müdahale edildi. Yangını anlatan Emine Yılmaz, “Balkona çıktım 2 dakikalığına o ara yangın çıkmış, yapacak bir şey yok” dedi. Bu arada anne, oğul ve dumandan etkilenen 2 apartman sakininin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ERSAN İLTER