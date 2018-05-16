İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’un üç ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri, Çatalca ve Bayrampaşa’da alınan istihbarat üzerine 9 Mayıs’ta 4 adrese peş peşe operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda paketler halinde 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Yapılan baskınlarda B.S., İ.S., A.Ş., İ.K., Z.K. ve E.Y. adlı 6 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 6 uyuşturucu taciri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyon, polis tarafından saniye saniye kaydedildi. Özel harekat polisleri tarafından yapılan baskında, ele geçirilen uyuşturucular yer alıyor.

İHA