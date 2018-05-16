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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Silivri, Çatalca ve Bayrampaşa’da 4 adrese yapılan peş peşe operasyonlarda 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Yapılan baskınlarda 6 zehir taciri gözaltına alındı

16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:50
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’un üç ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri, Çatalca ve Bayrampaşa’da alınan istihbarat üzerine 9 Mayıs’ta 4 adrese peş peşe operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda paketler halinde 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Yapılan baskınlarda B.S., İ.S., A.Ş., İ.K., Z.K. ve E.Y. adlı 6 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 6 uyuşturucu taciri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyon, polis tarafından saniye saniye kaydedildi. Özel harekat polisleri tarafından yapılan baskında, ele geçirilen uyuşturucular yer alıyor.

İHA

Son Güncelleme: 16.05.2018 18:10
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