İstasyon bekçisinin hazin sonu

Olay, dün sabah saatlerinde Mamak Çağlayan Mahallesi’nde fark edildi. Alınan bilgilere göre; inşaatı devam eden Mamak Banliyö Tren İstasyonu’nun bekçisi Sadettin Ö.’den önceki gece saat 01.00’den beridir haber alamayan iş arkadaşları, şahsın hayatından endişe ederek istasyona geldi.

Raylar üzerinde arama yapan görevliler, Ö.’nün yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurda hareketsiz yattığını görerek ilgilere ihbarda bulundu.

Kısa süre sonra olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla Ö.’nün yanına inen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, şirket görevlilerinden bilgi aldı. Ö.’nün düşme sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

iHA