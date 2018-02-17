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İşyeri yakan firari yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir işyerini yaktığı iddia edilen cezaevi firarisi yakalandı

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:34
İşyeri yakan firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde Ayhan Ü.’ye ait iş yeri geçtiğimiz salı günü gece yarısı kundaklandı. İnceleme başlatan jandarma ekipleri olayın şüphelisi Ali S.'yi D-400 karayolu Kumköy kavşağında durdurulan bir otomobil içinde yakaladı.

Şüphelinin GBT sorgusunda, 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası aldığı ve 2016 yılında izinli çıktığı Alanya Cezaevi'nden firar ettiği tespit edildi. Şüphelinin, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde sahte kimlikle çeşitli işyerlerinde çalıştığı, kendisini Melikşah ismiyle tanıttığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali S. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
İHA

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AntalyaManavgatCezaeviIşyeriFirari
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