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İTÜ'den iddialara cevap

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, bazı yayın organlarında "Tesla Otoparkta Çürüyor" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:32
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İTÜ'den iddialara cevap

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son günlerde "Tesla Otoparkta Çürüyor" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını,Tesla Roadster'ın 28 Şubat 2012'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanıldığı ve arzu eden herkesin görebileceği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Teknik Üniversitesi, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar'ın (DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir. İTÜ, Araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır. Son günlerde bazı yayın organlarında Tesla Otoparkta Çürüyor şeklinde çıkan asılsız haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Basın mensuplarına kapısı her zaman açık İTÜ, aracı görmek isteyen medya çalışanlarını da bu süreçte asla geri çevirmemiştir. Bugüne kadar defalarca basın mensupları aracı incelemiş ve talep ettikleri bilgilere ulaşmıştır. Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır." Aracın Çarşamba günü çekilen fotoğraf ve videosunu da paylaşan İTÜ, açıklamada, "Aracı görmek isteyen basın mensuplarını kampüsümüzde İTÜ tarafından geliştirilip üretilen yüzde 100 elektrikli minibüsümüzle dolaşmaya davet ediyoruz" ifadelerine de yer verdi.

HABER MERKEZİ

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