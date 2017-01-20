İTÜ ve Ankara'da operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki (İTÜ) yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada 37 akademisyen hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından, FETÖ’nün üniversitelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturma bu kez İstanbul Teknik Üniversitesi’ne uzandı.

Soruşturma savcılığının talimatı üzerine İTÜ’de görevli 37 akademisyen hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin ev ve adreslerinde arama yapıldı. Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları ve Bank Asya’da hesaplarının bulunduğu espit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de FETÖ iddiasıyla çok sayıda akademisyen hakkında işlem yapılmıştı.

Ankara'da önemli isimler gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ operasyonu başlattı. 10 mülki idare amiri ve 3 vali yardımcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında mülkiye başmüfettişi olan Bilal Yavaş, Cihan Demirhan, Mehmet Ergenoğlu, Sami Pınarakar ve Tahsin Aksu da var.

Gözaltına alınan isimler arasında bulunan Ferda İleri'nin İzmir'de Askeri casusluk soruşturmasında kumpas kurulmasını sağlayan, İçişleri Bakanlığı raporlarını yazan eski mülkiye başmüfettişi olduğu ortaya çıktı.

Ferda İleri Zonguldak Vali Yardımcılığı'ndan ihraç oldu. Ayrıca Eski vali Veysel Yurdakul ve Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü İsmail Koşum da gözaltına alındı.

16 kaymakama gözaltı kararı

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik Tokat'taki soruşturma kapsamında 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı verildiği, zanlılardan 3'ünün tutuklu bulunduğu bildirildi.

100, 101 ve 102. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 84 kaymakamdan 44'ünün tutuklandığı, 40'ının ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu belirtildi. "99. dönem kaymakamlar imamı" olarak değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan Faruk kod adlı M.G. ile "bayan kaymakamlar ve kaymakamların eşlerinin imamı" olduğu öne sürülen karısı N.G. de gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.

Soruşturmada M.G. ile İçişleri ve diğer bakanlıklardan üst düzey 17 yöneticinin irtibatlı olduğu belirlendi. Soruşturma çerçevesinde 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı verildi.

AA