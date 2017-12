İYİ Parti Akşener için imza toplayacak

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Biz 100 bin imza ile her halükarda Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanlığına aday göstereceğiz; buna hazırlanıyoruz. Her partinin de aday göstermesi taraftarıyız. Bu konuda milletin söz söylemesini arzu ediyoruz. Her parti bir aday gösterirse ittifak olmaz. Biz de ittifak yaklaşımına karşıyız" dedi.

Okutan, "İçinde bulunduğumuz OHAL şartlarında her geçen gün normal devlet düzeninden uzaklaşıyoruz. Son KHK ile hukuk düzeninin zeminine de dinamit konulmuştur. Son KHK, suç ve cezaların belirliliği ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Aklı başında herkes doğabilecek tehlikelere işaret ediyor. Yapılan düzenleme belirginlik ilkesine de aykırıdır" şeklinde konuştu.

