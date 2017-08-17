İzinsiz drone uçuran şahıs gözaltına alındı Erzurum’da drone ile çekim yapan vatandaş gerekli izinleri almadığı için terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı

Erzurum’da drone ile çekim yapan vatandaş gerekli izinleri almadığı için terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’dan Erzurum’a gelen Muhammet Aksakal adlı vatandaş Yakutiye ilçesindeki Üç Kümbetler çevresinin görüntüsünü insansız hava aracı drone ile çekmek istedi. Aksakal, gerekli izinleri almadığı gerekçesiyle olay yerinde yapılan soruşturmanın ardından görüntülerin incelenmesi için Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul’un her yerinde drone ile görüntü çektiğini belirten Aksakal, Erzurum’da izin alındığını bilmediğini söyledi. Bunun üzerine Terörle Mücadele ekipleri Aksakal’a, gerekli izinleri alması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.