İzmir'de feci kaza 2 ÖLÜ

Bayraklı istikametinden Çiğli'ye seyreden Cevdet Ardıç (26) idaresindeki 34 UK 6945 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi 10 Nisan Köprüsü yakınlarında park halindeki 35 M 8353 ve 35 S 00639 plakalı minibüslere çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AKS ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ardıç ve yolcu Onur Taşatan'ın (28) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ardıç ve Taşatan'ın cesetleri savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.