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İzmir'de kaçak oto yedek parçası operasyonu

İzmir'in Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde bir firmaya ait iş yeri ile depoya düzenlenen operasyonda yurda kaçak sokulduğu tespit edilen 246 oto yedek parçası ele geçirildi.

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İzmir'de kaçak oto yedek parçası operasyonu
İzmir'in Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde bir firmaya ait iş yeri ile depoya düzenlenen operasyonda yurda kaçak sokulduğu tespit edilen 246 oto yedek parçası ele geçirildi. İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla İtalya'dan İzmir limanına tırla getirildiği tespit edilen oto yedek parçalarının Kemalpaşa'daki bir depoya götürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 120 otomobil şanzımanı ele geçirdi.
Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden uzman ekiplerin yedek parçalar üzerinde yaptığı teknik incelemede, kullanılmamış olduğu beyan edilen yedek parçalarda aşınma, çatlak, deformasyon, korozyon ve kirlilik gibi kullanıma dair bulgular elde edildiği, şanzımanların kullanılmış ya da yenileştirilmiş olduğu raporunu düzenledi. Bunun üzerine operasyonu genişleten ekipler, firmanın Torbalı ilçesindeki merkezine de operasyon düzenledi. Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada, 38 motor şanzımanı, 85 klima kompresörü ve 3 motor silindir kapağı daha ele geçirildi. Ekipler, ifadesi alınan iş yeri sahibi İ.E ile birlikte S.U ve H.Y.İ hakkında "kaçakçılık" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. 
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