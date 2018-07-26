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İzmir'de olaylı gece

İki kişi arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce 1 kişi hayatını kaybetti. Kavga sonrası hayatını kaybeden şahsın yakınları, cinayet zanlısının ev ve iş yerini kundaklayarak ateşe verdi. Ekipler, ev ve iş yerini kundaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:05
İzmir'de olaylı gece

İzmir’in Konak ilçesinde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Kavga sonrası hayatını kaybeden şahsın yakınları, iddiaya göre cinayet zanlısının ev ve iş yerini kundaklayarak ateşe verdi. 

Olay, önceki akşam Yavuz Selik Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasip K. (37) ile Ahmet S. (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Ahmet S. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Hasip K.'nın boğazına sapladı.

Bıçak darbesini alan Hasip K. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri olay yerine geldi. Hasip K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Hasip K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Ahmet S.'yi olayda kullandığı suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Zanlı Ahmet S. sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. 

 Zanlının ev ve iş yerini yaktılar

Olayda boğazından bıçaklanan ve hastanede hayatını kaybeden Hasip K.'nın yakınları, genç adamın öldüğü haberini alınca hastanede sinir krizi geçirdi. İddiaya göre sabah saatlerinde Hasip K.'nın yakınları zanlının 2378 Sokak'ta bulunan ikametini ve Emirler Caddesi’nde bulunan iş yerini kundakladı.

Ev ve iş yerinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye erleri ev ve iş yerine müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev ve iş yerini kundaklayan kişi veya kişiler olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Cinayetle ilgili olduğu yönünde harekete geçen ekipler, ev ve iş yerini kundaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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