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İzmir ve Samsun’da Bylock operasyonu

ByLock kullandıkları iddiasıyla Samsun’da gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edilirken, İzmir’de 31 zanlı gözaltına alındı

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:54
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İzmir ve Samsun’da Bylock operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si kadın 15 zanlı adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özel sektör çalışanı 2'si kadın 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Öte yandan İzmir'de, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda ise 31 zanlı gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen, farklı meslek gruplarından 33 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı. AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunIzmirGözaltıAdliyeBylock
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