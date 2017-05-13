İzmit’te dev kokain operasyonu

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü nden alınan istihbarat üzerine harekete geçen İzmit Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Malta’dan gelen Singapur bandıralı bir gemiyi takibe aldı. Başsavcılık tarafından da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı kapsamında takip edilen gemide bulunan konteynerlerde, kokain gizlendiğinden şüpheleniliyordu. Bunun üzerine, operasyon birimlerinin katılımıyla geminin detaylı olarak kontrol edilmesi kararlaştırıldı.

Geminin İzmit açıklarına gelmesinin ardından GMR 507 Hızır Reis isimli gümrük botuyla kontrollü olarak limana yanaşması sağlandı. Bunun üzerine, gemiye çıkan Gümrük Muhafaza Gemi Arama Timleri gemiyi köşe bucak aradı. Narkotik dedektör köpekler Porsuk, Zeyna ve Astor’un da kullanıldığı detaylı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Gemide yürütülen operasyon, Bakanlık Komuta Kontrol Merkezi’nden de canlı olarak takip edildi.

X-Ray’de tespit edildi

Detaylı aramadan sonra gemide bulunan 122 adet konteyner tek tek X-Ray taramasından geçirildi. Konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, konteyner arama hangarına alındı. Konteynerin açılması sonucu, yasal yük olan muz kolilerinin yanında şüpheli 7 adet valiz görüldü. Valizlerin içerisinde ise çuval içerisine koyulmuş tam 250 adet şeffaf paket bulundu. Paketlerde bulunan beyaz toz maddeden alınan numunenin analiz edilmesi sonucu maddenin kokain olduğu tespit edildi. Olayda ele geçirilen 293 kilo 524 gram kokainin piyasa değeri ise yaklaşık 59 milyon TL.