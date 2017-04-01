Jandarma uzun süredir takipteydi

Edinilen bilgilere göre, Giresun ’da çeşitli hırsızlık olaylarına karışan ve uzun süredir Jandarma’nın takibinde olan hırsızlık şebekesine karşı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan şahıslardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 kişi ise tutuksuz yargılanma ile serbest bırakılırken, diğer bir kişinin ise yakalanması için çalışmalara sürdüğü öğrenildi. İHA