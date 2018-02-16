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Jet hızıyla tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

16 Şubat 2018 Cuma 20:21
Jet hızıyla tahliye edildi

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Yücel'in 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti. Mahkeme tensip zaptıyla, Yücel'in tahliyesine karar verdi.

Deniz Yücel, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Deniz Yücel için adli kontrol şartı getirilmediğini söyledi. Bana göre Yücel'in yurtdışına çıkması serbest! Die Welt internet sayfasından haberi 'Deniz Yücel özgür!' başlığıyla verdi.

Yücel'den ilk açıklama

Yücel serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada “neden bir yıl önce tutuklandığını ve neden bugün serbest bırakıldığını bilmediğini” söyledi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Deniz YücelAlmanya
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