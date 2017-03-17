Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kabinde sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı

Şanlıurfa'da devrilen beton mikserinin kabininde sıkışan sürücü ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Bu haber kez okundu.

Kabinde sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı
Şanlıurfa'da devrilen beton mikserinin kabininde sıkışan sürücü ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. 
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun otoban çıkışında meydana geldi. Abdullah A.’nın kullandığı 63 B 7347 plakalı beton mikseri virajı alamayarak devrildi. Mikserin sürücüsü hurdaya dönen kabinde sıkıştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştı. Ekipler, kabinin bir çok kısmını demir kesme makasıyla keserken bazı yerler ise zincir bağlanıp çekilerek genişletildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkartılan sürücü, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100